Lennart will nicht in Tarnfarben marschieren, Luisa bekommt Angst: Warum Jugendliche in Koblenz lautstark gegen Wehrdienst und mögliche Wehrpflicht protestieren.

Koblenz (dpa/lrs) - Rund 150 junge Menschen sind in Koblenz gegen den neuen Wehrdienst und eine mögliche Wehrpflicht auf die Straße gegangen. «Wir demonstrieren heute gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht», sagte Abiturient Leo Reinemann, Mitorganisator der Demonstration in Koblenz. Auch besorgte Eltern und Großeltern schlossen sich ihnen vereinzelt an. Die Aktion ist Teil der bundesweiten Demonstrationen unter dem Motto «Schulstreik gegen Wehrpflicht».

Schon Anfang Dezember hatten Schülerinnen und Schüler in vielen Städten demonstriert. «Da ging es ja aktiv noch darum, das Wehrdienstmodernisierungsgesetz zu verhindern», sagte Reinemann. «Jetzt ist dieses beschlossen, alle Karten liegen auf dem Tisch und jetzt müssen wir schauen, wie wir dieses Thema wieder im politischen Diskurs nach vorn bringen, um eben zu verhindern, dass doch eine Wehrpflicht eingeführt werden könnte.»

Keinen Bock auf Krieg

In Sprechchören riefen die Jugendlichen: «Nie, nie, nie wieder Wehrpflicht» oder «Hoch mit der Bildung, runter mit der Rüstung», während sie durch die Koblenzer Innenstadt zogen.

In Koblenz haben sich rund 150 junge Menschen dem bundesweiten Schulstreik angeschlossen. Foto: Alina Grünky/dpa

«Ich hab' keinen Bock darauf», sagte Lennart, 15 Jahre alt. «Ich würde gern mein Leben leben, ohne in Tarnfarben herumzumarschieren.» Er demonstriert, weil er weder die Bundeswehr noch Krieg mag, wie er sagt. «Aber wer mag schon Krieg? Selbst wenn viele sagen, Wehrpflicht heißt nicht, direkt in einen Krieg zu ziehen – ich habe auch keinen Bock, mich von einem Choleriker anschreien zu lassen, dass ich bitte mehr Liegestütze machen soll.»

Luisa bekommt Angst

«Also mir macht das schon Angst», sagte die 15 Jahre alte Luisa. «Ich möchte auf jeden Fall auch nicht bei der Bundeswehr sein und auch nicht, dass mein Bruder zum Beispiel bei der Bundeswehr ist. Und deswegen finde ich den Gedanken beängstigend.» Ihrer Meinung nach sollte mehr Geld für Bildung anstelle von Aufrüstung ausgegeben werden.

Seit Anfang des Jahres ist das neue Gesetz zum Wehrdienst in Kraft. Derzeit ist der Dienst freiwillig. Finden sich nicht genügend Freiwillige, steht aber eine Reaktivierung der Wehrpflicht im Raum, die seit 2011 ausgesetzt ist. Deutschland reagiert damit auf die Bedrohung durch Russland und die in der Folge geänderten Nato-Ziele.