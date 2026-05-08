Von der Leihe zum festen Bestandteil: Sheraldo Becker bleibt dem FSV Mainz 05 erhalten. Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt greift die Kaufpflicht.

Mainz (dpa/lrs) - Stürmer Sheraldo Becker wird auch über die laufende Saison hinaus für den FSV Mainz 05 spielen. Wie der Fußball-Bundesligist vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (19.30 Uhr) mitteilte, greift durch den vorzeitigen Klassenerhalt die im Vertrag vereinbarte Kaufpflicht. Zur Vertragsdauer machten die Mainzer keine Angaben.

Die Rheinhessen hatten Becker im Winter per Leihe vom spanischen Erstligisten CA Osasuna verpflichtet. Seit Anfang des Jahres kletterte der FSV von den Abstiegsrängen auf Tabellenplatz zehn – damit wurden die Bedingungen für eine feste Verpflichtung erfüllt.

Becker freut sich auf gemeinsamen Weg mit Mainz

Becker sagte in einem Club-Vidoe mit einem Grinsen: «Hallo Mainzer! Ich freue mich auf nächste Saison.» Mainz fühle sich bereits vertraut an, sagte der frühere Union-Spieler. «Wer weiß, wohin unser gemeinsamer Weg noch führen kann.»

Sportdirektor Niko Bungert lobte den Offensivspieler für seine «zahlreichen Torbeteiligungen», mit denen er der Mannschaft geholfen habe. «Wir freuen uns mit Sheraldo auch weiterhin einen erfahrenen, schnellen und torgefährlichen Spieler in unseren Reihen zu haben.» Becker steuerte in zwölf Pflichtspielen für Mainz zwei Tore und drei Vorlagen bei.