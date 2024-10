Seit mehreren Wochen schießt ein Unbekannter auf Katzen im Landkreis Birkenfeld. Zwei Tiere sind bereits tot, mehrere teils schwer verletzt.

Berschweiler (dpa/lrs) - In Berschweiler bei Baumholder ( Landkreis Birkenfeld) sind zwei Katzen mit einem Luftgewehr erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, kommt es in der Hauptstraße der Ortsgemeinde seit mehreren Wochen zu Schüssen auf Katzen. Neben den zwei getöteten Katzen seien weitere schwer verletzt worden. Sie hätten Erblindungen oder bleibende Organschäden davongetragen, so die Polizei weiter. Sie bittet um Hinweise zum bisher unbekannten Täter.