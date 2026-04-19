Eigentlich will die Feuerwehr nur helfen, doch die auf dem Dach festsitzende Katze rennt weg - und stürzt dabei in einen Kamin. Die anschließende Rettung dauert Stunden.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Auf der Flucht vor einem Rettungsversuch der Feuerwehr ist eine Katze in Neunkirchen acht Meter tief in einen Kamin gestürzt. Nach rund fünf Stunden rettete die Feuerwehr das Tier aus der Notlage, wie sie mitteilte.

Die Familie hatte demnach die seit mehreren Tagen vermisste Katze am Samstagabend auf dem Dach ihres eigenen Hauses entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Doch beim Versuch, sie einzufangen, flüchtete das Tier und stürzte in den Kamin.

Von Hand mit Hammer und Meißel

Mit einer Endoskopkamera und einer Spezialkamera aus dem Kanalbau sei die Katze «lebend auf einer Art Podest acht Meter tief in dem stillgelegten Kamin geortet» worden, schrieb die Feuerwehr. Im Dachgeschoss sei dann eine Rettungsöffnung in den Kamin gebrochen worden.

«Mit Bohrhämmern und vor allem sorgsam von Hand mit Hammer und Meißel öffneten sie den Kamin», hieß es. «Unter allen Umständen sollte vermieden werden, die Katze durch herabfallende Mauerstücke zu gefährden oder durch zu viel lauten Maschinenlärm zu sehr zu stressen.»

Mehrere Feuerwehrkräfte wechselten sich demnach mit der Arbeit ab. Erst nach etwa fünf Stunden sei die Katze gerettet worden. «Durch das Loch in der Kaminwand konnte ein Feuerwehrangehöriger zur Katze hinab greifen, sie mit einer Schlinge vorsichtig zu sich heranziehen und anschließend aus ihrer Zwangslage retten.» Das Tier wurde demnach von seiner Familie zum Tierarzt gebracht.