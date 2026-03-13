Noch immer sind jeden Tag zwei Polizeibeamte an der Karolina-Burger-Realschule auf „Streife“. Jetzt steht ein Imagefilm mit einem Künstler in der Kritik.

Klar kennt man an der „Karolina-Burger“ die Presseberichte über die eigene Schule, der die „ Bild-Zeitung“ schon den Titel „gefährlichste Schule Deutschlands“ verpasst hatte: nachdem es im Januar drei Mal Reizgasangriffe gab, im vergangenen Jahr eine Lehrerin von einer psychisch kranken Schülerin angegriffen wurde und nicht nur einmal ein Großaufgebot an Einsatzkräften anrücken musste.

Für die jüngste Schlagzeile der „Bild“ vom Donnerstag – „Steuergeld für Image-Film an berüchtigter Gewalt-Schule“ – hat man auf Anfrage der RHEINPFALZ am Freitag an der Schule nur ein Stöhnen übrig. Zu den Vorwürfen, an der Realschule lasse das Bildungsministerium vor den Landtagswahlen einen mit Steuergeldern finanzierten Imagefilm drehen, statt sich um die Zustände an der Einrichtung zu kümmern, will der Schulleiter nichts sagen. Der „Mannheimer Morgen“ hatte zuerst darüber berichtet.

Ministerium: Von wem die Initiative ausging

Laut Bildungsministerium in Mainz wird an der Schule unter Anleitung des externen Trainers Markus Okuesa ein Imagefilm für die Schule erstellt, „zu dem alle Klassen verschiedene Beiträge leisten sollen, Videos, Tanz, Kunst“. Das Ministerium habe lediglich den Kontakt zu dem deutsch-nigerianischen Reggae-Soulsänger und Lehrer hergestellt, man sei nicht der Auftraggeber. Das Projekt sei auf „ausdrückliche Initiative und Wunsch der dortigen Schülervertretung entstanden“. Die Schülervertretung wolle damit Positives zeigen. Im Übrigen sei auch das Erstellen eines Films ein „Lerninhalt“, ähnlich wie das Aufführen eines Theaterstücks.

Was AfD und CDU kritisieren

Und die Kosten? Der Künstler arbeitet laut Ministerium ehrenamtlich, das Filmteam stellt eine „branchenübliche Rechnung, die aus Mitteln des Startchancen-Programms beglichen wird“. Zu dem in der „Bild“ erhobenen Vorwurf, für die Dreharbeiten habe es keine Einwilligungserklärungen der Eltern oder eine Lehrerkonferenz gegeben, antwortete man in Mainz auf Anfrage nicht. Auch die Schulbehörde geht nicht auf Details ein.

Die AfD- und CDU-Fraktion im Landtag sehen das Projekt kritisch. Die AfD fordert eine Sondersitzung im Bildungsausschuss und fragt: „Finanziert die SPD-Landesregierung erneut eigenen Wahlkampf mit Steuermitteln?“ Und die CDU sagt: „Die Betroffenen vor Ort erwarten keine PR-Aktionen, sondern wirksame Unterstützung“ für die „eigentlichen Probleme“. Die Fraktion will dazu eine Kleine Anfrage an die Regierung stellen.

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