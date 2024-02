Die Narren in Bad Neuenahr sind dieses Jahr früher dran als sonst. Schon vor Weiberfastnacht veranstalten die «Neuenahrer Schinnebröder» ihren Karnevalsumzug. Der Grund ist ein ganz praktischer.

Bad Neuenahr (dpa/lrs) - Mehrere Tausend Zuschauer haben am Sonntag den Karnevalsumzug in Bad Neuenahr besucht. Diese Besucherzahl nannte ein Polizeisprecher in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter Bezug auf Angaben des Zugleiters und des Ordnungsamtes. Der Zug habe bei trockenem Wetter so viele Menschen angelockt wie schon lange nicht mehr. Das Spektakel mit 23 Zugnummern fand eine Woche früher als bisher statt. Mit dieser Verschiebung soll eine Konkurrenz um Besucher mit Zügen in der Nachbarschaft vermieden werden, wie die Veranstalter «Neuenahrer Schinnebröder» mitteilten. Am 11. Februar ist beispielsweise der Umzug im Walporzheim geplant, ein weiterer Stadtteil von Bad-Neuenahr-Ahrweiler, am 12. Februar schlängelt sich der Rosenmontagszug dann durch Ahrweiler.

