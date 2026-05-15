Seit fünf Jahren spielt der Schweizer Silvan Widmer beim FSV Mainz 05. Nun ist die Zukunft des Kapitäns geklärt.

Mainz (dpa/lrs) - Einen Tag vor Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga hat der FSV Mainz 05 eine wichtige Personalie geklärt. Wie der Club bekanntgab, verlängerte Kapitän Silvan Widmer seinen Vertrag beim Team von Trainer Urs Fischer. Über die Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Der 33-jährige Schweizer spielt seit der Saison 2021/2022 für den FSV Mainz und ist seit zwei Jahren auch Kapitän der Profi-Mannschaft.

«Silvan hat in den letzten Jahren in der Rolle als Führungsspieler und Kapitän einen großen Stellenwert für uns erreicht. Auch sportlich ist er im vergangenen Halbjahr, als großer Druck auf uns lag, mit Leistung vorangegangen und hat seinen Teil zu der erfolgreichen Rückrunde beigetragen», sagte Sportdirektor Niko Bungert. In der auslaufenden Saison hat Widmer bislang drei Treffer für die 05er erzielt. An diesem Samstag (15.30 Uhr/DAZN) spielen die Mainzer beim Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim.