Der 1. FC Kaiserslautern hat seine sportliche Krise mit zuletzt zwei Siegen beendet. Beim Aufsteiger in Elversberg soll das Stimmungshoch anhalten.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will seine bislang erfolgreiche Woche mit einem Sieg bei der SV Elversberg krönen. Vor dem Duell mit dem Aufsteiger am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mahnte FCK-Trainer Dimitrios Grammozis trotz des umjubelten Einzugs ins DFB-Pokal-Halbfinale jedoch vor einer Unterschätzung des Gegners.

«Unsere Situation ist immer noch angespannt und wir müssen nochmal etwas drauflegen. Elversberg spielt als Aufsteiger eine gute Saison», sagte Grammozis am Freitag und warnte: «Ich finde die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sehr erfrischend. Auch wenn die letzten Ergebnisse nicht mehr so gestimmt haben.»

Nach dem 4:1 gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Zweitliga-Spieltag und dem 3:1 bei Hertha BSC am Mittwoch im DFB-Pokal reisen die Roten Teufel mit reichlich Rückenwind ins Saarland. «Das ganze Team macht es im Moment gut. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, alles schönzureden, sondern müssen den Hebel ganz schnell umlegen. Am Sonntag sind wieder Energie und Leidenschaft gefragt», sagte Grammozis. Man müsse zudem den Stimmungswechsel vom großen Olympiastadion in Berlin zum kleinen Stadion in Elversberg hinbekommen.

Verzichten müssen die Pfälzer auf die verletzten Philipp Hercher und Hendrick Zuck sowie den gesperrten Julian Niehues. Rund 2000 Fans werden den FCK nach Elversberg begleiten.

Spielplan 2. Fußball-Bundesliga

Tabelle 2. Fußball-Bundesliga

Kader 1. FC Kaiserslautern

Kader SV Elversberg