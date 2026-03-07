Aufstiegsträume geplatzt: Kaiserslautern verspielt trotz Führung in Bochum die wohl letzte Chance. Einer bangte ganz besonders auf der Tribüne mit, als Bochums Doppelschlag entscheidend ist.

Bochum (dpa) - Durch eine Auswärtsniederlage beim VfL Bochum haben sich die letzten Hoffnungen des 1. FC Kaiserslautern auf eine Bundesliga-Rückkehr im Sommer zerschlagen. Die Pfälzer haben nach dem 2:3 (1:1) am Samstagabend in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nun schon elf Punkte Rückstand zu Relegationsplatz drei. Die Bochumer dagegen verschafften sich Luft im Abstiegskampf und haben sieben Zähler Abstand nach unten.

Die Tore für die Bochumer erzielten vor 26.000 Zuschauern Philipp Hofmann (10. Minute), Callum Marshall (66.) und Mats Pannewig (69.). Lauterns Norman Basset (30.) und Marlon Ritter (50.), die zwischenzeitlich einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung umwandelten, ließen FCK-Coach Torsten Lieberknecht auf der Tribüne nur kurzzeitig jubeln.

Lieberknecht auf der Tribüne

Der 52-Jährige durfte die Partie nicht wie gewohnt an der Seitenlinie verfolgen, weil er nach einer Gelb-Roten Karte gegen Paderborn gesperrt war. Stattdessen betreute am Spielfeldrand Co-Trainer Carsten Rump die Mannschaft, während Lieberknecht auf der Tribüne neben FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen saß.

Was Lieberknecht von dort aus sah, dürfte ihm nur wenig Freude bereitet haben. Denn in einem temporeichen Spiel waren die Bochumer die spielerisch bessere Mannschaft, jedoch fehlte es den Hausherren im Abschluss zunächst an Effizienz. Anders bei den Gästen.

Gleich mit der ersten Torchance gelang Basset nach Vorlage von Paul Joly der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Und nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff war Kapitän Ritter zur Stelle und bescherte Kaiserslautern die Führung. Doch die Bochumer antworteten mit einem Doppelschlag.

Mats Pannewig (2.v.r) markierte den Siegtreffer gegen Kaiserlauteren. Foto: David Inderlied/dpa

Zunächst traf der eingewechselte Marshall zum Ausgleich in der 66. Minute und nur drei Minuten später sorgte Pannewig nach einer Ecke für den Bochumer Siegtreffer.