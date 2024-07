Jannik Mause war in der abgelaufenen Saison bester Torschütze in der 3. Liga. Nun soll er für den 1. FC Kaiserslautern zuverlässig treffen.

Kaiserslautern (dp/lrs) - Drittliga-Torjäger Jannik Mause wird künftig das Trikot des 1. FC Kaiserslautern tragen. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, kommt der Stürmer vom FC Ingolstadt in die Pfalz. Für die Schanzer erzielte der 25-Jährige in der abgelaufenen Saison 18 Saisontore und wurde damit Torschützenkönig der 3. Liga. Über die Vertragslänge und die Ablösemodalitäten machte der FCK keine Angaben.

Mause spielte in der Jugend für Roda Kerkrade aus den Niederlanden, den 1. FC Köln und den FSV Mainz 05, wo er den Sprung in den Herrenbereich schaffte. Nach Zwischenstationen in unteren Ligen kam er 2021 zu Alemannia Aachen und 2023 zum FC Ingolstadt. Dort gelang der Durchbruch.

Der nächste Schritt

«Jannik hat in den letzten Jahren konstant gezeigt, dass er nicht nur weiß, wo das Tor steht, sondern sich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar, primär aber natürlich ein Mittelstürmer», sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

In Kaiserslautern erhofft sich der Offensivspieler nun den nächsten Schritt. «Als die Anfrage kam, war für mich sofort klar, dass ich für diesen Verein mit seiner großen Tradition und diesen Fans spielen möchte. Die Fankultur in Kaiserslautern ist überragend, in dieser Form in Deutschland einzigartig. Ich freue mich darauf», sagte er.