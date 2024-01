Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hofft im DFB-Pokal auf einen Coup bei Hertha BSC. Das Team von Trainer Dimitrios Grammozis tritt am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im Viertelfinal-Duell der beiden Fußball-Zweitligisten in Berlin an. 10.000 Fans begleiten die Roten Teufel ins ausverkaufte Olympiastadion mit mehr als 74 000 Zuschauern. Nach einer Frustserie von sieben Niederlagen in Folge hatte der FCK in der Liga am Freitag gegen den FC Schalke 04 gewonnen und Selbstvertrauen für die Partie getankt.

