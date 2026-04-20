Die neue Woche beginnt frisch mit örtlichem Frost in den Nächten. Ab Dienstag wird es freundlicher, zur Wochenmitte setzt sich sonniges und spürbar wärmeres Wetter durch.

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst kühl, aber meist freundlich. Im weiteren Verlauf setzt sich zunehmend milderes Wetter durch. Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf 13 bis 17 Grad, in Hochlagen auf etwa 9 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, es bleibt aber laut den Vorhersagen des DWD regenfrei. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad mit Frost in Bodennähe. Autofahrer sollten deshalb vorsichtig auf den Straßen fahren.

Am Dienstag ist es zunächst wechselnd bewölkt, vereinzelt fällt etwas Regen oder Sprühregen. Im Tagesverlauf lockert es sich auf, und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen laut den Meteorologen vom DWD bei maximal 12 bis 16 Grad. Zur Wochenmitte setzt sich freundliches Wetter durch: Am Mittwoch wird es sonnig bei 16 bis 19 Grad.