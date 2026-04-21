Ein 60-Jähriger und ein Teenager haben Brandrauch eingeatmet. Ist ihre Wohnung in Bendorf noch bewohnbar?

Bendorf (dpa/lrs) - Ein 60-Jähriger und ein 13 Jahre alter Jugendlicher sind nach einem Küchenbrand im Landkreis Mayen-Koblenz ins Krankenhaus gebracht worden. Bei beiden bestehe der Verdacht auf Rauchgasintoxikation, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Wohnung im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Bendorf ausgebrochen.

Zur Ursache und zur Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Wohnung ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Der Rest des Hauses wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei seien am Dienstagabend am Brandort im Einsatz gewesen.