Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto wird ein Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

Herschbroich (dpa/lrs) - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Ahrweiler schwer verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei der junge Mann aus dem Kreis Euskirchen am Abend als letzter Fahrer einer fünfköpfigen Motorradgruppe unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Rechtskurve zwischen Herschbroich und dem Nürburgring sei der 19-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Der Motorradfahrer erlitt den Angaben zufolge schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.