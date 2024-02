Die Täter sind polizeibekannt und waren bei dem Streit alkoholisiert. Die Ermittler leiten Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Frankenthal (dpa/lrs) - Mehrere junge Männer sind in Frankenthal nach einem Streit mit einem Schlagstock und einem Klappmesser aufeinander losgegangen. Die Beteiligten der Auseinandersetzung erlitten Prellungen, es habe auch einen Durchstich an der Hand gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ausgangspunkt des Konflikts soll ein Streit am Samstagabend vor einem Lokal in Frankenthal zwischen einem 21-Jährigen sowie einem 17 und einem 22 Jahre alten Mann gewesen sein. Die drei Männer seien alkoholisiert gewesen und polizeibekannt. Nach Angaben der Ermittler wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

