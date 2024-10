Abends betritt ein maskierter Unbekannter mit einem Messer eine Tankstelle und fordert Bargeld. Laut Polizei könnte es sich um einen Jugendlichen gehandelt haben.

Mainz (dpa/lrs) - Mit einem Messer in der Hand und einer schwarzen Plastikmaske hat ein Unbekannter in Mainz eine Tankstelle überfallen. Er habe am Dienstagabend von den Mitarbeitern Bargeld gefordert und sei dann mit seiner Beute in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte die Polizei mit. Demnach war der Täter vermutlich ein Jugendlicher oder Heranwachsender. Noch ist laut Polizei unklar, wie viel Bargeld er erbeutete. Die Ermittler bitten um Hinweise.