Südwest Jugendlicher nach Pyro-Explosion und Raub in U-Haft

Blaulicht
Der Jugendliche steht unter anderem unter Verdacht, für eine Detonation in einem Mehrfamilienhaus verantwortlich zu sein. (Symbolbild)

Ein 16-Jähriger soll im Hausflur eines Mehrfamilienhauses Pyrotechnik gezündet haben. Verhaftet wurde er aber wegen anderer Vorwürfe.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Polizei hat einen Jugendlichen gefasst, der unter anderem Pyrotechnik im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen gezündet haben soll. Der 16-Jährige wurde am vergangenen Freitag wegen eines Raubdeliktes mit Körperverletzung verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten. Er sitzt wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft.

Aufgrund weiterer Ermittlungen steht der Jugendliche unter Verdacht, auch für die Detonation in dem Mehrfamilienhaus verantwortlich zu sein. Dabei waren mutmaßlich durch Pyrotechnik am Abend des 3. April Schäden an Wänden und Decke entstanden, verletzt wurde niemand. Zum Motiv wird weiter ermittelt. Der Jugendliche soll außerdem Ende Februar einem 15-Jährigen das Fahrrad weggenommen und ihn dabei geschlagen und getreten haben.

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