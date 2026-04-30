Nach einem Überholmanöver prallt ein Jugendlicher bei Winden mit seinem Rad gegen eine Schutzplanke. Die Polizei schildert, wie es zu dem Unfall am Bahnübergang kam.

Winden (dpa/lrs) - Ein Jugendlicher ist bei einem Fahrradunfall im Landkreis Germersheim schwer verletzt worden. Der 16-Jährige habe am Mittwochnachmittag zwei andere Fahrradfahrer kurz vor einem Bahnübergang in Richtung Winden mit seinem Rad überholen wollen, teilte die Polizei mit. Währenddessen habe einer der vorausfahrenden Radfahrer angezeigt, dass er nach links abbiegen wolle.

Der 16-Jährige habe sein Fahrrad daraufhin nach links gezogen und sei mit einer Schutzplanke vor einem Andreaskreuz zusammengestoßen. «Bei der Kollision mit der Schutzplanke überschlug sich der 16-Jährige und blieb verletzt dahinter liegen», hieß es. Er sei in ein Krankenhaus geflogen worden.