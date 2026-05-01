Ein Großaufgebot der Polizei hat am Abend in Bad Ems für Aufsehen gesorgt: Auch eine Straße wurde gesperrt. Nun ist klar, was dort passiert ist.

Bad Ems (dpa/lrs) - Bei einer Messerattacke in Bad Ems ( Rhein-Lahn-Kreis) ist ein 41 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Abend mit.

Tatverdächtig sei eine Jugendliche, sie habe sich später selbst bei der Polizei in Koblenz gestellt und sei festgenommen worden, hieß es. Zwischen der Jugendlichen und dem Mann sei es am frühen Abend in Bad Ems zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 41-Jährige Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden sei.

Es habe einen größeren Polizeieinsatz gegeben, erklärten die Ermittler. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden.