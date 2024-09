Eine Jugendliche sitzt mit ihrem Handy am offenen Fenster im zweiten Stock. Das Handy fällt ihr aus den Händen, sie greift danach und fällt hinterher. Dabei wird sie schwer verletzt.

Mehren (dpa/lrs) - Eine Jugendliche ist in Mehren ( Landkreis Vulkaneifel) von einer Fensterbank im zweiten Obergeschoss aus in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Sie habe zuvor auf der Fensterbank ihres Zimmers in einem Mehrfamilienhaus gesessen und telefoniert, teilte die Polizei mitteilte. Plötzlich sei ihr das Handy aus der Hand gefallen. Bei dem Versuch, dieses aufzufangen, verlor die Jugendliche laut Polizei das Gleichgewicht und stürzte dem Gerät hinterher.

Nach diesem Sturz am Samstagabend musste das Mädchen den Angaben zufolge von der Feuerwehr geborgen werden. Sie sei mit mehreren gebrochenen Knochen in ein Krankenhaus gebracht worden.