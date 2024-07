Den ganzen Sommer lang nur faul in der Sonne liegen? Von wegen! Über 200 Jugendliche nutzen eine ihrer freien Wochen, um etwas über ihre Karrierechancen nach der Schulzeit zu lernen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - 250 Schülerinnen und Schüler im Saarland nehmen an der sogenannten «Praktikumswoche» teil. Wie das Wirtschaftsministerium in Saarbrücken mitteilte, können Jugendliche ab 15 Jahren in den Sommerferien bei 190 Unternehmen Einblicke ins Berufsleben gewinnen. Insgesamt seien über eine Online-Plattform über 500 Praktikumsvorschläge weitergeleitet worden.

In der Praktikumswoche sollen Schülerinnen und Schüler jeden Tag wechselnde Firmen aus diversen Berufsfeldern kennenlernen und praktische Erfahrungen sammeln. Jugendliche können sich auch noch während der aktuell laufenden Sommerferien online eintragen, auch Unternehmen können sich weiterhin registrieren.