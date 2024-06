Zwölf Aktionssamstage sind in den nächsten zwölf Monaten geplant. Los geht es mit den Fahrten ohne Fahrschein Anfang Juli.

Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz will mehr Menschen den Umstieg auf Bus und Bahn schmackhaft machen. Künftig solle es an jedem ersten Samstag im Monat die kostenlose Nutzung aller Linienbusse und Straßenbahnen im Mainzer Stadtgebiet geben, wie Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) sowie die Geschäftsführer des Verkehrsbetriebs Mainzer Mobilität, Jochen Erlhof und Florian Wiesemann, am Freitag ankündigten.

Die Aktion soll am 6. Juli starten und ist zunächst für ein Jahr vorgesehen. Die kostenfreie Fahrt wird dann von der ersten Fahrt am Morgen bis zum Betriebsschluss in der Nacht möglich sein. Die Landeshauptstadt wolle wichtige Akzente bei der Verkehrswende setzen, erklärte der Oberbürgermeister. Der zentrale Schalthebel sei dabei neben dem Radverkehr ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr.

Mitteilung