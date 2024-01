Offenbach (dpa/lrs) - Die Sonne schien im Januar 2024 nach einer vorläufigen Bilanz in Rheinland-Pfalz doppelt so lang wie im Vorjahr. Gut 80 Stunden stehen dem Wert von 40 Stunden aus der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 gegenüber, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einer vorläufigen Auswertung am Dienstag mitteilte. Der Vergleich mit diesen vieljährigen Werten ermöglicht eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels. Das Temperaturmittel betrug im Januar 2024 den Angaben zufolge 1,6 Grad, deutlich mehr als in der Referenzperiode mit 0,3 Grad. 84 Liter Niederschlag kamen pro Quadratmeter zusammen, 15 Liter mehr als in der Referenzperiode. Am 17. Januar sorgte Eisregen stellenweise für glatte Straßen.