Als vorletztes Bundesland erhält das Saarland einen Makkabi-Ortsverein. Die Gründung solle auch ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - In Saarbrücken ist am Freitag der jüdische Sportverein «Makkabi Saarland» gegründet worden. Damit ist das Saarland das vorletzte Bundesland, in dem ein Makkabi-Ortsverein entsteht, wie ein Sprecher des jüdischen Sportverbands Makkabi Deutschland mitteilte. Die Gründung des Vereins solle auch ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Toleranz setzen, sagte der saarländische Innen- und Sportminister Reinhold Jost laut Mitteilung. Auch er sei dem Verein am Freitag beigetreten.

Die ersten beiden Sportarten, die der Verein in Saarbrücken anbieten wird, seien Schach und Armdrücken. Insbesondere Schach blicke auf eine lange jüdische Tradition zurück, erklärte der Makkabi-Sprecher. Die Angebote werden demnach in der Synagogengemeinde Saar stattfinden.

Makkabi Deutschland ist eigenen Angaben zufolge der größte jüdische Sportverband in Deutschland und ein Dachverband deutsch-jüdischer Sportvereine. Bundesweit habe er 40 Ortsvereine und über 7000 Mitglieder.