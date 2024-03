Ein überaus neugieriges Wildschwein hat in der Mainzer Innenstadt für Aufsehen gesorgt - und dort auch sein Ende gefunden. Aufgrund der erheblichen Gefahr, die von dem Tier seit Mittwoch für Verkehr und Menschen ausgegangen sei, habe es ein Jäger am frühen Donnerstagmorgen schließlich an der Theodor-Heuss-Brücke erschossen, teilte die Polizei mit. Das Wildschwein war unter anderem am Kurfürstlichen Schloss, dem Landtag und einem Luxushotel gesichtet worden. Mit Straßensperren hatten die Beamten versucht, Unfälle mit dem Schwarzwild in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zu verhindern.

Mitteilung der Polizei