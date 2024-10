Im neuen Sat.1-Vorabendformat «Für alle Fälle Familie» spielt Sängerin Isabel Varell die Mutter der Heldin. Sie liebt den Schauplatz der Serie: «Für mich ist die Mosel ein absoluter Sehnsuchtsort».

Köln (dpa) - Die Schauspielerin und Sängerin Isabel Varell wäre gern Teil einer Comic-Familie. «Wenn ich die Wahl hätte, wäre ich gerne eine Schwester von Tick, Trick und Track, weil die viele schöne Sachen erleben und auch mit Freude gegen Dagobert vorgehen», sagte die 63-Jährige im dpa-Interview. Varell ist gut mit dem Komiker Hape Kerkeling befreundet, dessen Ahnenforschung mit Spuren bis in das britische Königshaus jüngst in den Schlagzeilen waren. «Mit solch einem besten Freund braucht man eigentlich keine besonderen Verwandten», so die Kölnerin über den 59-Jährigen, mit dem sie in den 1990ern gemeinsam Comedy machte.

Varell ist von Montag (7. Oktober, 18.00 Uhr) an in der Sat.1-Vorabendserie «Für alle Fälle Familie» zu sehen, deren Handlung an der Mosel angesiedelt ist. Sie ist die Serienmutter von Anna Angelina Wolfers. Worum es geht: Findet Anwältin Julia «Jule» Beyer (Wolfers) an der idyllischen Mosel ihr Glück? Frisch getrennt zieht sie gemeinsam mit Sohn Theo (Aurel Klug) zurück zu ihrer Mutter Inga (Varell) in den fiktiven Ort Sonnstein an der Mosel. Dort erfüllt sie sich ihren langgehegten Lebenstraum: Jule wird Familienrichterin am Amtsgericht.

«Sich in eine andere Welt hineinfühlen»

Doch der Start in das neue Leben ist für Jule aufregender, als ihr lieb ist. Bereits am ersten Tag verdreht ihr Jugendfreund Marco (Arne Löber) den Kopf. Noch bevor sie ihre erste Verhandlung hat, stolpert sie in Anwalt Chris Hartmann (Kai Albrecht) rein. Chris lädt sie direkt auf einen Wein ein. Der romantische Abend bleibt nicht ohne Folgen. Bavaria Fiction produziert 80 Folgen der Vorabendserie «Für alle Fälle Familie», die montags bis freitags läuft.

Varell spricht sich dafür aus, angesichts der vielen Krisen in der Welt, «den Menschen eine Chance zu geben, sich in eine andere Welt hineinzufühlen. Da ist "Für alle Fälle Familie" sicher ein gutes Angebot. Es geht um Liebe und den Zusammenhalt in einer Familie. Dazu spielt die Serie in einer der schönsten Regionen in Deutschland. Für mich ist die Mosel ein absoluter Sehnsuchtsort.»