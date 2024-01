Der Biotechnologiestandort Rheinland-Pfalz wird ausgebaut. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will zusammen mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und dem Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) an diesem Montag (13 Uhr) das Investitionsvorhaben eines internationalen Wissenschaftspark- und Netzwerkbetreibers in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt präsentieren.

Mainz (dpa/lrs) - Das gemeinsam vom Land und der Stadt getragene Technologiezentrum Mainz soll bereits eine Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen eingegangen sei. Ziel der Kooperation soll sein, weitere Unternehmen aus der Biotechnologie anzuziehen sowie neue Start-ups zu unterstützen und mit der Wissenschaft zu vernetzen.