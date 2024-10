Neue Jobs und zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen: In Nierstein soll einer der größten Rechenzentrum-Standorte in Europa entstehen. 2026 könnte mit den ersten Bauarbeiten begonnen werden.

Nierstein (dpa/lrs) - Mit Investitionen von mehreren Milliarden Euro soll im rheinhessischen Nierstein das größte Rechenzentrum-Projekt in Europa des japanischen Telekommunikationskonzerns Nippon Telegraph and Telephone (NTT) entstehen. Rund 600 neue Arbeitsplätze könnte es an dem Standort geben, sagte Günter Eggers, Sprecher von der Konzerntochter NTT Data. Da die Betriebsgesellschaften des japanischen Konzerns in Deutschland ansässig sind, würden Gewerbesteuern gezahlt, die der Region zugutekämen.

Entstehen soll das Rechenzentrum in den nächsten Jahren im sogenannten Rhein-Selz-Park, dem Gelände einer früheren US-Kaserne. NTT Data hat Interesse an dem gesamten rund 70 Hektar großen Gelände. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Martin Groth, und der Bürgermeister von Nierstein, Jochen Schmitt, stellten sich umfänglich hinter das Vorhaben. Das geplante Rechenzentrum sei ein Leuchtturmprojekt für die Region.

IT-Leistung im dreistelligen Megawatt-Bereich

NTT Data peilt nach eigenen Angaben in der Zukunft eine gesicherte IT-Leistung im dreistelligen Megawatt-Bereich an. Damit würde Nierstein einer der größten Rechenzentrum-Standorte in Europa. Sollten die noch offenen Fragen und Genehmigungen geklärt werden, könne Ende nächsten Jahres ein Bauantrag gestellt und im Sommer des darauffolgenden Jahres mit ersten Bauarbeiten begonnen werden.

Das Unternehmen wartet noch auf die Zusage, wie viele Stromkapazitäten für das Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden, berichtete Eggers. Grund sei, dass es in Deutschland derzeit eine sehr hohe Nachfrage nach Stromkapazitäten gebe. Der Sprecher zeigte sich jedoch sehr zuversichtlich, dass spätestens in einigen Wochen eine belastbare Aussage über die Stromversorgung vorliegen wird. Das Rechenzentrumsprojekt in Nierstein sei das derzeit größte und wichtigste dieser Art in Europa und essenziell für die Wachstumspläne des Unternehmens.

Bislang zehn Standorte in Deutschland

NTT Data gilt als einer der großen Anbieter von Rechenzentren und kommt auf weltweit mehr als 150 Zentren. In Deutschland hat das Unternehmen nach eigenen Angaben zehn Standorte. Zumeist handelt es sich demnach um sogenannte Colocation-Rechenzentren. Das heißt, dass ein Gebäude samt Stromversorgung, Kühlung und anderer nötiger Infrastruktur an Kunden vermietet wird unter Zusicherung einer gewissen IT-Leistung. Das eigentliche Innenleben der Gebäude wie zum Beispiel Server bringt dann der jeweilige Kunde ein.

In Deutschland hat NTT Data Rechenzentren im Raum Frankfurt, wo mit De-Cix einer der weltweit größten Internetknotenpunkten ist, in Berlin, München, Hamburg und Bonn. Der NTT-Konzern insgesamt hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 330.000 Mitarbeiter.