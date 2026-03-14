Es gibt viele Veranstaltungen, auch in ganz Rheinland-Pfalz. Warum sie nach Ansicht eines Netzwerks in diesem Jahr besonders wichtig sind.

Mainz (dpa/lrs) - Landesweit wird es ab nächsten Montag viele Veranstaltungen gegen Rassismus und Rechtsextremismus geben: Da starten die internationalen Wochen gegen Rassismus, wie der Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz mitteilte. Bis 29. März gibt es laut Programm Veranstaltungen etwa in Worms, Mainz, Trier, Koblenz, Ludwigshafen und Landau.

«Jede einzelne dieser Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr besonders wertvoll», hieß es in der Mitteilung. «Denn bei der bevorstehenden Landtagswahl am 22. März ist das Erstarken völkisch-nationalistischer Kräfte zu befürchten, die gegen demokratische Grundwerte und gegen Menschenrechte reden und handeln.»

Was von der neuen Regierung erwartet wird

Mit den Veranstaltungen wolle man ein wichtiges Zeichen setzen «für das beharrliche zivilgesellschaftliche Engagement für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander und gegen Rassismus, Diskriminierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Rheinland-Pfalz».

Von der neuen Landesregierung erwartet der Initiativausschuss «eine klare Kante gegen rechts» und eine Politik, die Gleichberechtigung und Solidarität in den Mittelpunkt stelle. Die Eröffnung der Reihe ist am Sonntag in Mainz geplant. Bundesweit koordiniert die Stiftung gegen Rassismus die internationalen Wochen gegen Rassismus.