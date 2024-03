Hansjörg Schild soll vorübergehend Wissenschaftlicher Vorstand der Universitätsmedizin Mainz werden. Er ist bisher stellvertretender Wissenschaftlicher Vorstand und soll die höhere Position so lange übernehmen, bis ein Nachfolger für Ulrich Förstermann gefunden ist, wie das Wissenschafts- und Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte. Der Pharmakologe Förstermann wird im April 69 Jahre alt und war elf Jahre Wissenschaftlicher Vorstand. Der Posten ist turnusmäßig zum April neu zu besetzen. Ein vorgesehener Kandidat aus Jena hatte im November abgesagt.

Mainz (dpa/lrs) - Die Nachfolge von Ulrich Förstermann sei ausgeschrieben gewesen, teilte das Ministerium mit. «Die Bewerberlage ist gut und ich bin zuversichtlich, dass wir auch für diese Position dem Fachbereichsrat zeitnah einen Vorschlag unterbreiten können», sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch demnach. Aktuell würden die ersten Auswahlgespräche terminiert. Hoch dankte Förstermann für seine geleistete Arbeit.

