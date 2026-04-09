Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen auf rheinland-pfälzischen Straßen gestorben als im Vorjahr. Was sind die Gründe dafür? Und wie lassen sich schwere Unfälle verhindern?

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr Unfälle und mehr Verkehrstote gegeben. Das hatte Innenminister Michael Ebling bereits am Jahresende festgestellt. Der SPD-Politiker sprach damals von einem «Alarmzeichen». Die genauen Zahlen für das gesamte Jahr 2025 stellt er heute (11.30 Uhr) in Mainz vor.

Dabei wird es auch um Ursachen gehen - und um Maßnahmen, mit denen das Ziel angesteuert werden kann, dass es keinen einzigen Verkehrstoten mehr gibt. Ein Schwerpunkt ist auch die Entwicklung bei besonders betroffenen Risikogruppen wie Kindern, jungen Fahrern und Fahrerinnen und Senioren.