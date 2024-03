Die rechtsextremistischen Straftaten in Rheinland-Pfalz nehmen weiter zu. Innenminister Ebling erläutert die Einzelheiten. Dabei geht es auch um die übrige politisch motivierte Kriminalität.

Mainz (dpa/lrs) - Politisch motivierte Straftaten haben auch im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz zugenommen. Dies gilt besonders für rechtsextreme Taten. Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt die Entwicklung am Mittwoch (13.00 Uhr) in Mainz vor. Dabei soll auch auf die Maßnahmen der Polizei und des Verfassungsschutzes gegen politisch motivierte Straftaten eingegangen werden. Thema ist ferner die Entwicklung bei Linksextremisten, sogenannten Reichsbürgern sowie Verschwörungstheoretikern und sogenannte Delegitimierern.