In der wohlhabenden Kommune vor den Toren von Mainz räumt SPD-Mann Claus den Stuhl des Oberbürgermeisters. Die Wählerinnen und Wähler haben ein Kandidaten-Trio zur Auswahl.

Ingelheim (dpa/lrs) - Parallel zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht im rheinhessischen Ingelheim an diesem Sonntag die Oberbürgermeisterwahl an. Dabei wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin des SPD-Politikers Ralf Claus gesucht, der seit 2012 im Amt ist.

Aufseiten der Sozialdemokraten tritt diesmal Sybille Schäfer an. Für die CDU nimmt Eveline Breyer den mittlerweile dritten Anlauf. Sie hatte 2011 und 2019 gegen Claus den Kürzeren gezogen. Der dritte Kandidat bei der nun anstehenden Wahl ist Stephen Heiser von den Grünen.

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