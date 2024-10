Mehr Geld für Butter und das Essen in Gaststätten: Die Inflation in Rheinland-Pfalz zieht an. Was sind die Gründe?

Bad Ems (dpa/lrs) - Die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz ist im Oktober deutlich gestiegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, lag der Wert im Oktober bei 2,4 Prozent. Im September hatte die Inflationsrate noch bei 1,8 Prozent gelegen.

Bei den Nahrungsmitteln stiegen die Preise im Jahresvergleich um zwei Prozent, hieß es weiter. Vor allem bei Speisefetten mussten die Menschen tiefer in die Tasche greifen: Butter etwa war 38,7 Prozent teurer als im Vorjahr. «Ursächlich hierfür dürften unter anderem das geringe Angebot im Inland sowie die niedrigeren Importe von Butter sein», teilte das Amt mit. Die Kerninflationsrate - also die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie - lag im Oktober bei 3,2 Prozent.

Den stärksten Anstieg gab es laut Statistischem Landesamt bei Dienstleistungen von Gaststätten und Beherbergungen. «Dabei dürfte der Wegfall der Mehrwertsteuersenkung im Gaststättenbereich eine Rolle spielen», hieß es. «Für den Verzehr von Speisen in Gaststätten wird seit Januar 2024 wieder der volle Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent statt der ermäßigten sieben Prozent erhoben.»