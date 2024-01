Die Wohnungssuche kann schwer sein - vor allem mit wenig Budget. Sozialer Wohnraum wird deshalb gefördert. Doch reichen die Wohnungen?

Mainz/Berlin (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz haben 2022 rund 28.000 Sozialwohnungen gefehlt. Das geht aus einer Berechnung hervor, die das Bündnis «Soziales Wohnen» am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Demnach gab es im Bundesland rund 39.000 Sozialwohnungen. Benötigt wurden laut den Berechnungen in Rheinland-Pfalz aber 67.500.

Nach Angaben des Landesverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes aus dem vergangenen Jahr sank die Zahl der Sozialwohnungen in Rheinland-Pfalz zwischen 2011 und 2022 um rund 45 Prozent.

Bei Sozialwohnungen sind Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen. Das gilt allerdings nur für eine bestimmte Zeit, danach können die Wohnungen normal am Markt vermietet werden.

Deutschlandweit fehlten 2022 nach Angaben des Bündnisses rund 912.400 Sozialwohnungen. Etwas mehr als 1 Million solcher Wohnungen existierten.