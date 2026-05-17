Südwest In Modena schwer verletzte Frau kommt aus Rheinland-Pfalz

Auto fährt in Modena in Menschenmenge
Unter den Schwerverletzten ist eine Frau aus Rheinland-Pfalz.

Der Opferbeauftragte der rheinland-pfälzischen Landesregierung hat Kontakt zum Umfeld der in Modena schwer verletzten Deutschen und zum Bürgermeister aufgenommen.

Modena/Mainz (dpa) - Die von einem rasenden Autofahrer im italienischen Modena schwer verletzte Deutsche kommt aus Rheinland-Pfalz. Die 69-Jährige stamme aus dem Süden des Bundeslandes, sagte der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Eine nahe Verwandte sei auf dem Weg zu ihr. Dem Bürgermeister von Modena, Massimo Mezzetti, habe er seine Unterstützung zugesagt.

Mit hoher Geschwindigkeit war der Autofahrer am helllichten Tag mitten im historischen Zentrum der norditalienischen Stadt in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Acht Menschen werden bei dem Vorfall am Samstagnachmittag verletzt, davon vier schwer.

Opferbeauftragter Detlef Placzek
Der Opferbeauftragte Placzek hat dem Bürgermeister von Modena Untersützung zugesagt. (Archivbild)
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