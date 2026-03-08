Die Pfalz feiert die rosa Mandelblüte: In Gimmeldingen lockt ein Fest an zwei Wochenenden mit Blütenpracht, Winzerausschank und Spaziergängen entlang der Mandelalleen.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Mit der beginnenden Blütezeit der Mandelbäume startet im pfälzischen Winzerort Gimmeldingen das Mandelblütenfest. An den kommenden beiden Wochenenden feiere die zu Neustadt an der Weinstraße gehörende Gemeinde die rosafarbene, duftende Blütenpracht, teilte die Stadt mit. Die «Gimmeldinger Mandelblüte 2026» wird von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 15. März, gefeiert sowie von Freitag, 20. März, bis Sonntag, 22. März. Je nach Wetterlage öffnen Weingüter und Straußwirtschaften auch unter der Woche von Mittwoch, dem 11. März, bis Donnerstag, dem 26. März, ihre Türen, wie es hieß.

Seit 2023 gibt es die Veranstaltung an zwei Wochenenden im Frühling. Fest terminiert ist sie nicht, denn sie richtet sich jedes Jahr nach der Entwicklung des rosa Blütenstands. Besucher können auf der Festmeile entlang Mandelalleen spazieren und sich an vielen Ausschankstellen und bei Winzerhöfen stärken.