Südwest «Ich hätte direkt die Polizei rufen sollen»

Erneuter Prozess um Mord an einem Arzt aus der Eifel
Der Prozess ist bis Mitte Juli terminiert.

Der Prozess um einen ermordeten Arzt hatte für großes Aufsehen gesorgt. Jetzt wird der Fall teils neu verhandelt - gegen seine Ex.

Trier (dpa/lrs) - Fast dreieinhalb Jahre nach dem Mord an einem Arzt in der Eifel steht seine frühere Lebensgefährtin erneut vor Gericht. Von der Tat im gemeinsamen Wohnhaus in Gerolstein (Vulkaneifelkreis) habe sie nichts mitbekommen, sagte sie im neu aufgerollten Prozess am Landgericht Trier.

In der Nacht sei ihr damals 16-jähriger Sohn zu ihr im Obergeschoss ans Bett gekommen, habe sie geweckt und sie nach unten geführt. «Da lag der Mann, den ich geliebt habe und war tot», sagte die Krankenschwester.

Ermordet von ihrem Sohn und dessen Halbbruder, die beide inzwischen rechtskräftig wegen Mordes verurteilt sind.

«Ich hätte direkt die Polizei rufen sollen», sagte sie. Dass sie das nicht getan habe, sei die schlimmste Entscheidung ihres Lebens gewesen. «Ich habe alles verloren.»

Half den Jugendlichen, Leiche im Wald zu vergraben

Stattdessen half sie den beiden Jugendlichen, die Leiche in einem Waldstück bei Rockeskyll zu vergraben. «Ich stand im größten Zweispalt meines Lebens.» Sie habe ihren Sohn als Täter schützen wollen.

Im ersten Prozess konnte der Frau eine Beteiligung an der Tötung nicht nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass die Angeklagte und die beiden jungen Männer die Tat gemeinsam geplant haben - und hat daher wegen gemeinschaftlichen Totschlag angeklagt.

Erneuter Prozess um Mord an einem Arzt aus der Eifel
Ihr Sohn und dessen Halbbruder sind rechtskräftig wegen Mordes verurteilt

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ist im ersten Prozess nicht hinreichend geprüft worden, ob die Angeklagte nicht verpflichtet gewesen wäre, ihren Sohn an der Tatausführung zu hindern. Oder auch, ob sie Mittäterin oder Gehilfin war.

«Wir starten bei null», sagte Oberstaatsanwalt Eric Samel. Er ist überzeugt, dass die Angeklagte den Anfang der Tat noch mitbekommen habe, bevor sie nach oben gegangen sei.

Täter wollten häuslicher Gewalt ein Ende setzen

Im ersten Prozess im August 2024 war die Krankenschwester zu zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden: wegen unterlassener Hilfeleistung und Brandstiftung. Ihr Sohn und der Halbbruder bekamen hohe Jugendstrafen wegen Mordes: neun und sechs Jahre.

Motiv soll gewesen sein, dass der 53-Jährige seit längerem übermäßig Alkohol getrunken habe - und es dann zu verbalen und körperlichen Übergriffen gekommen sei. Auch am Tatabend hatte er die Angeklagte den Angaben zufolge beleidigt und bedroht. «Er hat mich am linken Arm gepackt und gequetscht. Und dann mit der Hand auf den Kopf geschlagen», sagte sie.

Daraufhin haben die jungen Männer den Arzt mit einem Baseballschläger und Schraubenschlüssel von hinten attackiert und dann mit einem um den Hals gezogenen Kabelbinder erdrosselt.

Arzt galt lange als vermisst

Sie habe die Tat nicht mit den anderen beiden geplant, sagte die Angeklagte, die mit dem Getöteten drei gemeinsame kleine Kinder hat. Diese habe sie seit ihrer Festnahme im September 2023 nicht mehr gesehen, sagte sie unter Tränen.

Es habe in ihrer elfjährigen Beziehung mit dem Arzt «Höhen und Tiefen» gegeben. Wenn er zu viel Alkohol getrunken habe, sei er gewalttätig und aggressiv gewesen. «Aber sonst war er der liebste Mensch auf der Welt», sagte sie.

Der Orthopäde war am 30. Dezember 2022 zuletzt an seiner Arbeitsstelle in einem Krankenhaus in Daun gesehen worden und galt lange als vermisst. Im Juni 2023 hatte ein Spaziergänger einen Teil der sterblichen Überreste im Wald entdeckt.

Erneuter Prozess um Mord an einem Arzt aus der Eifel
Sie bestreitet, die Tötung mitbekommen zu haben
Mehr zum Thema
Trier Süd Eifel Bundesgerichtshof Gerolstein Landgericht Trier Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x