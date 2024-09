Hundeschwimmen im Freibad

Wenn die Freibadsaison zu Ende ist, dürfen in Mannheim seit einigen Jahren Hundebesitzer mit ihren Tieren ins Becken. Das Angebot wird gut genutzt.

Mannheim (dpa) - Beim Hundeschwimmen im Mannheimer Freibad Sandhofen haben sich Tiere nach Ende der Freibadsaison im Wasser ausgetobt. Das Nichtschwimmerbecken mit einer Wassertiefe von maximal 1,30 Meter war für die Hunde geöffnet, wie es in einer Mitteilung der Stadt hieß. «Der Hund kann da machen, was er will», sagte eine Sprecherin über das Angebot, das bereits zum fünften Mal stattfand. Die Stadt mache den Tieren und ihren Besitzern gerne eine Freude.

Außer im Freilaufbereich und im Wasser herrschte laut Mitteilung Leinenpflicht. An der Kasse wurden demnach die Impfausweise der Hunde auf eine gültige Tollwut-Impfung kontrolliert. Eine Haftpflichtversicherung für Hundehalter mussten die Besitzer ebenso nachweisen. Der Eintritt war frei.

Mannheim nicht die einzige Stadt mit dem Angebot

Während die Tiere im Wasser waren, wurde laut Sprecherin bereits kein Chlor mehr zugeführt. Vor der nächsten Badesaison wird das Wasser demnach komplett abgelassen und das Becken gereinigt und desinfiziert.

Mannheim ist nicht die einzige Stadt mit dem Angebot für Hunde und ihre Besitzer. So findet etwa in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) in diesem Jahr erstmals ebenfalls ein Hundeschwimmen statt - laut Pressemitteilung auf Wunsch zahlreicher Bürger.