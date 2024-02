Mit Helau-Rufen macht sich der Mainzer Rosenmontagszug um 11.11 Uhr auf den Weg durch die Stadt. Auf den Motivwagen fahren überlebensgroße Karikaturen von Scholz, Habeck und Merz mit.

Mainz (dpa/lrs) - Trotz voraussichtlich regnerischem Wetter werden beim diesjährigen Rosenmontagszug in Mainz wieder rund eine halbe Million Zuschauer erwartet. Um 11.11 Uhr setzt sich der närrische Lindwurm in Bewegung und zieht rund sieben Kilometer durch die Stadt. Mehr als 9000 Narren sind bei dem traditionellen Höhepunkt der Mainzer Fastnacht zu Fuß, auf den Wagen oder auf Pferden mit dabei. Etwa 90 Teilnehmer tragen Fahnen oder die traditionellen Schwellköpp. Das Motto des 120. Rosenmontagszugs seit der Gründung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) lautet: «Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein».

Der Zug in den vier Fastnachtsfarben Rot, Weiß, Blau und Gelb ist insgesamt neun Kilometer lang und besteht aus 138 Nummern. Dazu gehören 46 Musikgruppen. Besonderer Höhepunkt sind die neun Motivwagen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird darauf als schiffbrüchiger Kapitän Deutschlands karikiert. Auf einem anderen Wagen verliert Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) als fliegender Robert - angetrieben von einer Wärmepumpe - die Bodenhaftung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dargestellt als «Master of Desaster», fliegt sein Experimentierkasten Gesundheitswesen um die Ohren.

AfD-Chefin Alice Weidel und die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht werden als Barbies von einem Putin mit blutigen Händen chauffiert. Auf einem anderen Wagen versucht sich CDU-Chef Friedrich Merz dagegen zu wehren, an der Krawatte von einer AfD-Frau über ein Brandmäuerchen gezogen zu werden.

Die Polizei ist mit insgesamt 1000 Beamten über den Tag verteilt im Einsatz. Das Jugendamt der Stadt ist mit Streetworkern unterwegs und kümmert sich um betrunkene Kinder und Jugendliche.