Als Gleisbauarbeiten am Wochenende ruhten, wurden Bauzäune geklaut. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Lahnstein (dpa/lrs) - In Lahnstein ( Rhein-Lahn-Kreis) sind etwa 860 Meter Metallgitter von einer Baustelle geklaut worden. Die Bauzäune seien zum Schutz von Gleisarbeiten aufgestellt gewesen, wie die Polizei Lahnstein am Dienstag mitteilte. Der Diebstahl habe sich schon am Wochenende ereignet, als die Bauarbeiten ruhten.

Für den Abtransport der Absperrgitter seien größere Fahrzeuge nötig gewesen, weshalb die Polizei hofft, dass der Diebstahl beobachtet worden ist. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.