Tierretter informieren die Polizei: Demnach harren zwei Hunde bei Hitze in einem Fahrzeug aus. Mit tragischen Folgen.

Bei hohen Temperaturen sind zwei Hunde laut Polizei in einem Auto an einem Shopping-Center in Zweibrücken zurückgelassen worden - einer der beiden überlebte das nicht. Den Angaben zufolge waren die Besitzer der Tiere anderthalb Stunden beim Einkaufen. Einer der Hunde habe in eine Tierklinik gebracht werden müssen, wo er gestorben sei, teilte die Polizeiinspektion der pfälzischen Stadt mit. Der andere Hund sei ebenfalls medizinisch versorgt worden und habe «offenbar nur mit viel Glück» überlebt.

Die Polizei war nach eigenen Angaben am Freitag von der Tierrettung Contwig über einen Einsatz am Outlet-Center in Zweibrücken informiert worden. Gegen die Besucher sei ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet worden.