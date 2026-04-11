Nach einem Hundebiss bei Mainz sucht die Polizei die Halterin. Sie verschwand einfach.

Mainz (dpa/lrs) - Im Ober-Olmer Wald ( Landkreis Mainz-Bingen) hat ein Hund einen 40-jährigen Mann in den Arm gebissen. Die Hundehalterin lief nach dem Vorfall am Samstagabend mit dem Tier weiter und ließ den Verletzten zurück, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war zu Fuß unterwegs gewesen, als er dem Hund und seiner Halterin begegnete. Nach Angaben eines Zeugen lief das Tier unvermittelt auf den 40-Jährigen zu und biss ihn in den Arm. Er habe eine tiefe Bisswunde, hieß es.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Der Hund ist der Beschreibung zufolge groß, hat ein braun-weißes langes Fell - und ist möglicherweise ein Bernhardiner.