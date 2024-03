Als die Bundespolizei am Ort des Geschehens eintrifft, verstecken sich mehrere Menschen hinter geparkten Autos vor einem aggressiven Hund. Zuvor hatte das Tier mehrmals zugebissen.

Landau (dpa/lrs) - Ein Hund hat am Bahnhof in Landau in der Pfalz mehrere Menschen attackiert und gebissen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen sich am Sonntag bei einer Streife gemeldet. Die Beamten hätten daraufhin einen stark alkoholisierten Mann angetroffen, der einen aggressiven Hund an der Leine gehalten habe. Mehrere weitere Zeugen und Biss-Opfer versteckten sich laut Polizei hinter geparkten Fahrzeugen.

Während die Polizeibeamten den Hundehalter dazu aufforderten, sich selbst und sein Tier zu beruhigen, wurde auch eine Polizistin angegriffen, jedoch nicht gebissen, wie es in der Mitteilung hieß. Zuvor hatte der Hund den Angaben zufolge einen 17-Jährigen, einen 28-Jährigen sowie eine 67-Jährige gebissen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gefahren. Der Hund sei in ein Tierheim gebracht worden. Auf den 45-jährigen Hundehalter kommen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung zu.

Mitteilung der Polizei