Einsatzkräfte löschten das Feuer in Cochem von außen, da Einsturzgefahr bestand. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach der Ursache des Hotelbrands.

Cochem (dpa/lrs) - Der Brand in einem Hotel in Cochem ist gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Feuer «größeren Ausmaßes» bis zum Morgen vollständig unter Kontrolle gebracht werden. Da das Gebäude wegen möglicher Einsturzgefahr nicht betreten werden konnte, löschten die Einsatzkräfte die Flammen von außen.

Der Brand war am Vortag gegen 13.00 Uhr ausgebrochen. Drei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 300.000 Euro. Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.