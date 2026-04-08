Hotel in Cochem in Brand

In Cochem bricht in einem Hotel ein Feuer aus. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Hotelgäste müssen evakuiert werden.

Cochem (dpa/lrs) - In Cochem ist ein Hotel in Brand geraten. Die Polizei spricht von einem Brand «größeren Ausmaßes» bei dem sich drei Personen durch den Rauch leicht verletzt hätten. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst seien im Einsatz.

Das Feuer sei gegen 13.00 Uhr ausgebrochen, erklärte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätte ein Teil des Dachs in Flammen gestanden. Hotelgäste seien zu diesem Zeitpunkt bereits evakuiert worden. Da das Hotel am Stadtrand an einem Wanderweg liegt, sei kein Übergriff auf weitere Gebäude zu befürchten, so die Polizei. Hintergründe zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.