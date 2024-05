Erstliga-Aufsteiger Holstein Kiel setzt weiter auf junge Spieler. Aus dem Saarland wechselt ein Torjäger an die Förde.

Kiel (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat Stürmer Phil Harres vom Fußball-Regionalligisten FC 08 Homburg verpflichtet. Der 22-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in 35 Ligaspielen 24 Treffer für die Saarländer. «Mit Phil Harres konnten wir einen variablen und entwicklungsfähigen Stürmertypen für uns gewinnen, der in dieser Saison Toptorschütze in der Regionalliga Südwest geworden ist», sagte Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann. «Daher sind wir sicher, dass Phil sich hier bei Holstein weiterentwickeln und uns mit seinen Qualitäten helfen kann.»

Club-Mitteilung