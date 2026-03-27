Am Abend bricht in einem Wohnhaus Feuer aus. Die Bewohnerin wird leicht verletzt - aber auch das restliche Dorf ist betroffen.

Reichenbach-Steegen (dpa/lrs) - Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro ist bei einem Wohnhausbrand in Reichenbach-Steegen im Landkreis Kaiserslautern entstanden. Wie die Polizei mitteilte, konnte die 69-jährige Bewohnerin das Gebäude am Donnerstagabend eigenständig verlassen und sich retten. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Das Feuer beschädigte auch eine Stromleitung. Zwischenzeitlich musste daher der Strom im Ortsteil Fockenberg-Limbach abgeschaltet werden. Die Brandursache ist noch unklar.