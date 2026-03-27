Südwest Hoher Schaden bei Wohnhausbrand im Landkreis Kaiserslautern

Feuerwehr Symbolbild
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. (Symbolbild)

Am Abend bricht in einem Wohnhaus Feuer aus. Die Bewohnerin wird leicht verletzt - aber auch das restliche Dorf ist betroffen.

Reichenbach-Steegen (dpa/lrs) - Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro ist bei einem Wohnhausbrand in Reichenbach-Steegen im Landkreis Kaiserslautern entstanden. Wie die Polizei mitteilte, konnte die 69-jährige Bewohnerin das Gebäude am Donnerstagabend eigenständig verlassen und sich retten. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Das Feuer beschädigte auch eine Stromleitung. Zwischenzeitlich musste daher der Strom im Ortsteil Fockenberg-Limbach abgeschaltet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

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