In einem Recyclingbetrieb bricht ein Feuer aus. Verletzt wird niemand, aber der Schaden ist hoch.

Bei einem Brand auf einem Recyclinghof in Lustadt (Landkreis Germersheim) ist ein hoher Schaden entstanden. Nach ersten Schätzungen liege dieser im hohen sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde demnach niemand. Das Feuer brach laut Polizei am Vormittag an einer Containerschere aus. Diese wird für die Verarbeitung von Schrott verwendet. Die Brandursache war zunächst unklar.

