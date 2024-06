Bis Mittwoch sollen die Wasserstände am Ober- und Mittelrhein ihre Höchststände erreichen. Anschließend sollen sie fallen - mindestens bis zum Wochenende.

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist allmählich Entspannung bei der Hochwasserlage absehbar. Am Mittelrhein und an einzelnen Pegeln am Oberrhein steigen die Wasserstände zwar noch, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte. Die Wasserstände erreichen ihre Höchststände aber voraussichtlich am Dienstagabend und am Mittwoch. Anschließend fallen sie nach aktueller Vorhersage am Oberrhein bis mindestens Sonntag und am Mittelrhein bis mindestens über das kommende Wochenende hinaus.

Am Pegel Maxau steige der Wasserstand bis Mittwochmorgen noch einmal mäßig an. Bei Mannheim falle er dagegen schon wieder. Auch am Pegel Worms wurde der Höchststand demnach bereits erreicht, während es bei Mainz am Dienstagabend oder in der Nacht so weit sein soll. Am Pegel Kaub werde der Höchststand ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch erwartet, wie es hieß.

In Koblenz bleiben die getroffenen Maßnahmen zum Hochwasserschutz vorerst bestehen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Der Moselpegel sei zwar leicht gesunken. Die Vorhersagezentrale rechnet am Pegel Koblenz aber erst am Mittwochvormittag mit dem Höchststand. Mit voraussichtlich zwischen 570 und 590 Zentimetern wird er dort demnach etwas unter einem zweijährlichen Hochwasser liegen. Mit Kontrollfahren behalte die Feuerwehr die Lage daher weiter im Blick, so die Stadt. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz hatten am Wochenende wegen der starken Regenfälle und des Anstiegs des Rheins Schutzmaßnahmen ergriffen.

Auch bei der Schifffahrt macht sich das Hochwasser bemerkbar: So ist die Rheinfähre Ingelheim wegen des Hochwassers seit Dienstag und voraussichtlich bis Donnerstag außer Betrieb. Das teilte der Betreiber auf seiner Internetseite mit. Das Fährschiff verkehrt üblicherweise zwischen dem rheinland-pfälzischen Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) und dem hessischen Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis).

